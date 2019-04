In een bos in de Duitse deelstaat Thüringen, in het midden van het land, is gisteravond het lichaam van een baby gevonden. De politie denkt dat het gaat om een pasgeboren kind.

Het lichaam werd aangetroffen in de buurt van de gemeente Geschwenda. Het is vooralsnog niet duidelijk wat het geslacht is van het kind of waar de baby vandaan komt. Het kind was wel aangekleed ten tijde van de vondst.

Het bos is afgezet voor onderzoek.