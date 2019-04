Jongen (5) valt uit kermisattractie, NVWA doet onderzoek

In Helden in Noord-Limburg is een jongen van 5 uit een kermisattractie gevallen. De jongen is gewond geraakt en met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend.

De jongen zat in een rupsbaan, een attractie van aaneengeschakelde karretjes die steeds sneller gaan rijden en op een gegeven moment tijdens de rit worden afgedekt.

De attractie is stilgelegd. Een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat de kermisattractie vanavond nog onderzoeken.

Het ongeluk gebeurde rond 20.15 uur. Volgens de regionale omroep 1Limburg gaat de kermis voorlopig gewoon door.