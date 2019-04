Eerste Britse geleidepaard, ook hier? 'Leuke aandachtstrekker, maar nee'

Van Veelen gelooft wel dat er paardjes gefokt kunnen worden die kleiner zijn dan gemiddeld, maar of ze dan geschikt zijn als geleidepaard, betwijfelt ze. "Zonder denigrerend over te komen: ik vraag me af of paarden de intelligentie hebben van honden."

"Sommige honden kunnen heel goed het verkeer inschatten, kan een paard dat ook? Je kunt een paard de mooiste dingen aanleren, met een berijder erop. Maar neemt een paard initiatief zoals een hond dat soms kan doen?"

Daarbij leent de Nederlandse maatschappij zich moeilijk voor paarden op straat, denkt Van Veelen. "Hier zit alles heel dicht op en bij elkaar. En probeer even voor je te zien: hoe gaat een paard een trap op? Hoe gaat een paard mee naar het werk? In de bus? Of in het vliegtuig?"

Columbus

In Nederland wordt een blindengeleidenhond vergoed door de zorgverzekeraar. Vooraf worden de honden uitgebreid getest, zodat ze minimaal zes jaar van dienst kunnen zijn. "Waar moet een paard op getest worden?", vraagt Van Veelen zich af. "Ik denk als ik nu een zorgverzekeraar opbel en zeg dat ik een paard wil trainen, dat ze zeggen: Wendy, we komen even bij je kijken of de koorts gezakt is."

"Maar", sluit ze af. "Zeg nooit nooit. Wie weet over 35 of 40 jaar. De wereld verandert en er wordt van alles uitgevonden. Misschien is dit nu de ontdekker, een tweede Columbus."