Spijtoptant Italiaanse maffia legt cocaïnehandel Amsterdam bloot

Een spijtoptant van de Italiaanse maffia heeft belastende verklaringen afgelegd tegen leden van de Amsterdamse onderwereld. De verklaringen van deze drugshandelaar, Giuseppe T., worden gebruikt in zeker drie strafrechtelijke onderzoeken, meldt het AD.

T. heeft verklaringen afgelegd tegen Nederlandse, Italiaanse, Albanese, Turkse en Colombiaanse criminelen in de hoofdstad. Politie en justitie hebben hem vorig jaar verschillende keren gehoord. De man werkt in ruil voor strafvermindering mee met justitie.

Hij organiseerde tussen 2003 en 2015 grote cocaïnetransporten voor de maffia van Colombia naar Amsterdam en deed zaken met kopstukken in de Amsterdamse cocaïnehandel. Tegen tientallen van deze voormalige zakenpartners heeft hij verklaringen afgelegd.

Knooppunt van cocaïnehandel

Ook blijkt uit onderzoek van de krant dat Giuseppe T. een beeld schetst van Amsterdam als knooppunt van cocaïnehandel. Elke drie à vier maanden zou er een partij van 2000 kilo cocaïne zijn binnengekomen, die in delen van 200 kilo werd opgeslagen in bewaakte appartementen.

Hij heeft de politie namen en bijnamen gegeven van leden van de onderwereld en verteld wie er de baas waren.

T. was betrokken bij cocaïnesmokkel voor 'Ndrangheta-clans en smokkel uit landen als Brits Guyana. Grote partijen werden vervoerd tussen ladingen hout en kwamen aan in de haven van Rotterdam.

De politie zegt in de krant dat de spijtoptant inzicht heeft gegeven in de structuren en werkwijze van de 'Ndrangheta en zijn partners in Nederland.

Het antimaffiateam van de politie, dat in 2017 werd opgericht, werkt samen met de Italiaanse opsporingsdiensten. Binnenkort wordt een nieuwe spijtoptant gehoord.