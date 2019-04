Democraten willen volledige Mueller-rapport kunnen inzien

De Democraten in het Amerikaanse Congres willen alsnog het volledige Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller kunnen inzien. Donderdag publiceerde minister Barr van Justitie een versie waarin veel passages waren weggelakt, onder meer vanwege privacy, staatsveiligheid en lopende rechtszaken.

Barr heeft de Congresleden een "minder geredigeerde" versie beloofd, maar de Democraten vinden dat onacceptabel. Ze willen alles kunnen lezen, naar eigen zeggen om hun grondwettelijke taak goed te kunnen uitvoeren.

Zes Democraten

De brief met deze eis is ondertekend door zes prominente Democraten: Nancy Pelosi (voorzitter Huis van Afgevaardigden), Chuck Schumer (Democratische leider in de Senaat), Jerry Nadler (voorzitter inlichtingencommissie van het Huis), Adam Schiff (voorzitter justitiecommissie van het Huis) en de Senatoren Dianne Feinstein en Mark Warner.

Ze schrijven dat ze willen kunnen beoordelen "of er wetgeving nodig is op grond van de conclusies in het rapport en het besluit van de minister dat er, ondanks de bevindingen, geen vervolging wordt ingesteld".

Mueller concludeerde in zijn rapport dat president Trump op verschillende manieren heeft geprobeerd het Rusland-onderzoek te beïnvloeden, maar sprak zich niet uit over de strafbaarheid daarvan. Barr besloot daarop dat er geen reden was tot vervolging van Trump.

In het rapport staat wel dat het Congres de grondwettelijke bevoegdheid heeft om een oordeel te vellen over de handelwijze van Trump.

'Voorbarig'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie noemt de eis van de Democraten "voorbarig en onnodig". In een verklaring schrijft het ministerie dat het zijn best zal blijven doen om het voor het Congres mogelijk te maken zijn taken uit te voeren.