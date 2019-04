Amerikaans echtpaar levenslang de cel in voor martelen dozijn kinderen

Een Amerikaans echtpaar dat jarenlang twaalf van hun dertien kinderen martelde en verwaarloosde, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Na 25 jaar krijgen ze de kans om vervroegd vrij te komen. Volgens de rechter waren de misdaden van David (57) en Louise (50) Turpin egoïstisch, wreed en inhumaan.

Hun kinderen van tussen de 2 en 29 jaar werden geslagen, verstikt en als straf vastgebonden. Toen ze werden gevonden, waren ze zwaar ondervoed. Een kind van 12 had het gewicht van een gemiddelde 7-jarige. Ze mochten ook allemaal maar één keer per jaar douchen, blijkt uit verklaringen van agenten.

Het gezin woonde in Perris, een voorstadje van Los Angeles. De mishandelingen kwamen aan het licht toen een van de dochters wist te ontsnappen en de politie belde. Ze had daarvoor twee jaar lang aan een ontsnappingsplan gewerkt.

Nachtmerries

Voordat het oordeel werd uitgesproken, mochten twee van de kinderen voor het eerst in het openbaar het woord voeren. "Ik kan niet beschrijven wat we mee hebben gemaakt toen we opgroeiden. Ik heb nog steeds nachtmerries dat mijn broers en zussen werden gelagen of vastgeketend", zei een van de zoons. "Maar ik hou van mijn ouders en heb ze vergeven voor het meeste wat ze ons hebben aangedaan."

Ook een van de dochters sprak haar liefde uit voor haar ouders, ondanks de verschrikkingen die ze heeft meegemaakt. "Het leven is misschien niet goed voor me geweest, maar het heeft me wel sterker gemaakt."

Moeder Louise Turpin toonde berouw in de rechtbank. "Ik heb spijt van alles wat ik mijn kinderen heb aangedaan. Ik hou ontzettend veel van ze." De vader brak in tranen uit en kon geen woord meer uitbrengen. In een verklaring die zijn advocaat voorlas, stond dat hij hoopt dat de kinderen een succesvol leven tegemoet gaan.