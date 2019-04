Uitgezette asielzoeker uit Bahrein begint zaak tegen Nederland

Een asielzoeker uit Bahrein die eind oktober door Nederland is uitgezet en in februari in zijn vaderland tot levenslang is veroordeeld, stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij stelt Nederland ervoor aansprakelijk dat hij is teruggestuurd naar een land waar hem een schijnproces stond te wachten, meldt NRC.

De 27-jarige Ali Mohammed al-Showaikh hoopt dat de Europese rechter in Straatsburg Nederland verplicht om hem langs diplomatieke weg terug te halen. Hij is volgens Amnesty en Vluchtelingenwerk mishandeld, heeft onder druk een bekentenis afgelegd en zijn nationaliteit is ingetrokken.

Vluchtelingenwerk denkt dat Showaikh de eerste asielzoeker is die na zijn uitzetting naar het Europees Hof stapt omdat hij de behandeling kreeg die hij vreesde. Bij de behandeling van zijn zaak had hij al gezegd dat hij bang was te moeten boeten voor het politiek activisme van zijn broer, die asiel heeft gekregen in Duitsland.

Ernstige mensenrechtenschending

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dacht dat het zo'n vaart niet zou lopen, maar Amnesty en Vluchtelingenwerk betichten Nederland ervan een ernstige mensenrechtenschending te hebben begaan door Showaikh terug te sturen terwijl "bekend is hoe Bahrein omgaat met familieleden van politieke activisten". Ze vinden dat er geen mensen meer mogen worden uitgezet naar het land.

Het Europees Hof heeft niet eerder bepaald dat een land een uitgezette asielzoeker moest terughalen. Showaikh zit in Bahrein met zestien man in een cel die voor acht personen is bedoeld. De IND wil over individuele gevallen geen uitspraken doen.