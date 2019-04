Computerstoring mogelijk oorzaak van brand Notre-Dame

De brand maandag in de Notre-Dame is mogelijk veroorzaakt door een computerstoring. Dat heeft de rector van de kathedraal gezegd in een gesprek met ondernemers uit de omgeving van het zwaar beschadigde kerkgebouw. Rector Chauvet kon niet aangeven om wat voor storing het precies zou gaan; hij denkt dat het nog wel twee of drie maanden duurt voordat daar duidelijkheid over is.

Gisteren zeiden politie-onderzoekers nog dat kortsluiting de meest waarschijnlijke oorzaak is van de brand. Ook de tijdelijke liften die in de kathedraal zijn geïnstalleerd vanwege de renovatie die gaande is, worden in verband gebracht met de brand.

Bekijk in onze animatie hoe het vuur maandagavond om zich heen greep: