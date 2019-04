12 jaar cel voor moord in shishalounge Den Haag

In de rechtbank in Den Haag vertelde de schutter dat de 17-jarige aan het "klooien was met een ballon" en die naar een vriend van hem gooide. Er ontstond ruzie, waarbij de schutter werd weggetrokken, zich los rukte, een pistool trok en schoot.

De rechter was duidelijk in zijn oordeel. "Er is ruzie ontstaan om niets, om een ballonnetje. Het gemak waarmee verdachte het wapen bij zich had, en het gemak waarmee hij het wapen heeft gebruikt, is schokkend. Daar past alleen een zware straf bij."

Volgens Omroep West is de dader geen onbekende van justitie en hulpverleningsinstanties. Zijn ouders zijn in het verleden naar de politie gestapt om te waarschuwen voor hun zoon. Hij is twee keer door de kinderrechter veroordeeld voor diefstal en werkte beperkt mee aan een onderzoek naar zijn geestesgesteldheid.