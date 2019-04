Molukkers krijgen gelijk van rechter: theater moet herdenking toestaan

Theater Orpheus in Apeldoorn moet van de rechter de jaarlijkse herdenking van het uitroepen van de Molukse staat toestaan. Als het theater de beslissing niet nakomt, moet het een dwangsom betalen.

Sinds 2009 wordt in het theater herdacht dat op 25 april 1950 de Republiek der Zuid-Molukken werd opgericht, de Republik Maluku Selatan (RMS). In het verleden kwamen er wel eens meer mensen op af dan de 2500 die waren toegestaan.

Orpheus besloot eind vorige maand de viering niet toe te staan, omdat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen voor het grote evenement. De RMS is van mening dat Orpheus en de gemeente Apeldoorn geen Molukkers in de binnenstad willen hebben.

Als alternatief had de gemeente voorgesteld om de herdenking in een sporthal te houden, maar daar ging de RMS niet mee akkoord.

RMS blij, Orpheus teleurgesteld

RMS-president John Wattilete is tevreden met de uitspraak. "Ik ben heel blij, maar ik blijf er ook bij dat het zo niet had gemoeten", zegt hij in een eerste reactie tegen Omroep Gelderland. "Maar wij willen er volgende week een mooie en waardige dag van maken, samen met Orpheus."

Orpheus-directeur Mirjam Barendregt is teleurgesteld. In een schriftelijke verklaring zegt ze: "De uitspraak van de rechter is in ons nadeel. We kennen de afwegingen en de motivering van de rechter niet, dus tasten wat dat betreft in het duister. We houden dus vragen over hoe de rechter zo kon beslissen, omdat toch volkomen helder is dat niet wij maar de eiser afspraken heeft geschonden en zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden."

De tijd dringt

Nu de rechter heeft besloten dat de herdenking volgende week donderdag moet doorgaan, moet het theater snel schakelen. "Het is een vrijwel onmogelijke klus om op zo'n korte termijn een evenement van deze omvang te organiseren, maar we hebben geen keus", schrijft Barendregt.

Wattilete ziet dat anders en heeft juist alle vertrouwen in een goed verloop. "We hebben al die tijd gewoon gewerkt aan de organisatie van de dag. Er is ons nu juist veel aan gelegen om de herdenking goed te laten verlopen. We willen ook kijken naar verbeteringen aan onze zijde."