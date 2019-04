Amstelveense school dicht uit vrees voor rellen examenstunt

Een middelbare school in Amstelveen blijft vandaag dicht uit vrees voor rellen tijdens de geplande stunt van eindexamenkandidaten. De stunt gaat niet door en alle overige scholieren krijgen geen les. Het gaat om het Amstelveen College, een scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo met zo'n 1700 leerlingen.

Aanleiding voor de maatregel zijn berichten dat leerlingen van binnen en buiten de school van plan waren om "flink te gaan rellen", zegt rector Anke de Peuter. Dergelijke berichten verschenen de afgelopen dagen op sociale media. Bezorgde ouders hadden daarop de school benaderd.

"Wat de relschoppers precies wilden gaan doen, weet ik niet", zegt De Peuter. "Maar de berichten waren serieus genoeg om de feestelijkheden te schrappen. We moeten de veiligheid kunnen garanderen." De maatregel werd genomen na overleg met de politie.

Risico

Het besluit viel al gisteravond, maar de school besloot bewust om de ouders en leerlingen pas vanochtend in te lichten. "Anders liepen we risico dat de relschoppers nog vannacht zouden toeslaan", aldus de rector.

De scholieren die nog niet in hun eindexamenjaar zitten, zouden in verband met de feestelijkheden vandaag alleen de eerste twee uur les krijgen. Die lessen zijn geschrapt, waardoor de meivakantie een dag eerder is begonnen. Voor eindexamenkandidaten geldt dat de examens op donderdag 9 mei beginnen.