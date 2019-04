VVD: 'Werklozen moeten vakken vullen, anders minder uitkering'

De VVD wil dat werklozen aan de slag gaan als vakkenvuller. Als ze dat werk krijgen aangeboden en ze weigeren, dan moeten ze gekort worden op hun uitkering.

De partij reageert met het voorstel op het nieuws dat meerdere supermarkten 's nachts bijgevuld worden door Polen. Onder meer Albert Heijn en branchevereniging CBL zeiden dat tegen De Telegraaf.

De vakken 's nachts vullen, zonder winkelend publiek, gaat sneller. Een tweede reden is dat Polen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, overdag niet in de winkel mogen staan.

'Eerst Nederlanders'

Volgens Dennis Wiersma van de VVD ligt verdringing op de loer. "Meer dan een miljoen Nederlanders zoeken nog werk. Gemeenten en het UWV moeten die mensen helpen. Het voelt vreemd om arbeidsmigranten te laten invliegen; bied eerst werk aan aan Nederlanders," zei Wiersma in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Wiersma zitten tussen al die werklozen ook veel jongeren, die dit werk echt wel zouden willen doen.

Jules van Well van het CBL benadrukt dat supermarkten niet actief op zoek zijn naar Polen. "Veel supermarkten kampen met tekorten in hun vulploeg, een groep met tientallen jongeren die flexibel oproepbaar zijn om snel vakken te kunnen vullen. Dit is een laatste redmiddel."

Volgens hem is er nog steeds genoeg werk voor Nederlanders en met name Nederlandse jongeren. "Die kunnen gewoon aankloppen bij een supermarkt als ze graag vakken willen vullen."