Afpersers dreigen met vergiftigen ijsjes en koekjes

De Belgische justitie onderzoekt de afpersing van meerdere voedingsmiddelenfabrikanten. De bedrijven hebben de afgelopen weken anonieme poederbrieven gekregen met het dreigement om 300.000 euro te betalen, anders worden hun producten vergiftigd.

Onder de gechanteerde bedrijven zijn ijsjesmaker IJsboerke en koekjesfabrikant Jules Destrooper, beide uit België. Maar ook Italiaanse fabrikanten als Ferrero Rocher (chocolade) en Lavazza (koffie) zijn het slachtoffer.

In de brieven staat dat de bedrijven voor 20 mei over de brug moeten komen met drie ton in bitcoins. Doen ze dat niet, dan riskeren hun voedingswaren vergiftiging met oleandrin, een middel dat hartverlamming kan veroorzaken. Het poeder in de envelop bleek oleandrin te zijn, schrijft De Standaard.

Zakenmannen

Onbekend is wie achter de brieven zitten, maar volgens Belgische media is duidelijk dat ze vanuit België zijn verstuurd. De afzenders noemen zichzelf "zakenmannen".

Voor zover bekend is geen van de bedrijven ingegaan op de eis. Ze geven geen commentaar op de kwestie. Het enige dat de fabrikant Jules Destrooper kwijt wil, is dat er geen gevaar is voor zijn producten. "Onze koekjes zijn nog perfect in orde", zegt de topman van het bedrijf. "Wij blijven rustig verder smullen."