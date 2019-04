Schouten omzeilt pulsvisverbod zo lang mogelijk, met risico op procedures

Minister Schouten geeft pulsvissers een langere overgangsperiode dan de Europese Unie toestaat. Het Europese pulsvisverbod gaat op 1 juni in, maar Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat ze dat niet redelijk vindt. Ze laat een deel van de schepen langer doorvissen. Ook overweegt ze een procedure te starten bij het Europese Hof van Justitie.

Eergisteren bekrachtigde het Europees Parlement het verbod op elektrisch vissen. Vooral Nederlandse vissers zullen daaronder lijden. Zij investeerden de afgelopen jaren veel geld in de pulstechniek, waarmee met kleine stroomstootjes vissen uit de zeebodem worden opgeschrikt.

Gerechtvaardigd

Schouten omzeilt het verbod de komende tijd op twee manieren. Ze geeft ongeveer een kwart van de pulsvissers, 21 schepen, een vergunning tot eind dit jaar, om "het nu lopende meerjarige onderzoekprogramma naar de pulsvisserij goed te kunnen afronden". Ze vindt het gerechtvaardigd om het verbod daarom niet op 1 juni in te laten gaan.

Maar het is de vraag of Brussel meegaat in die redenering, zeker omdat Nederland laat begon met het onderzoek en de belangrijkste Nederlandse pulsviswetenschapper vorig jaar nog tegen de NOS zei dat hij helemaal niet zo veel schepen nodig heeft om onderzoek te kunnen doen.

Risico procedure op de koop toe

Een tweede groep van 22 schepen mag tot juli 2021 door blijven vissen. Zij vallen onder een overgangsperiode die Brussel voor 5% van de schepen toestaat. Ook daar lijkt minister Schouten de regels op te rekken, want 22 schepen is meer dan 5% van de huidige vloot. Schouten neemt 2006 als ijkjaar, toen de Nederlandse vloot nog veel groter was.

De Europese Commissie liet al eerder aan de NOS weten dat de Nederlandse stappen nauwgezet worden gevolgd. Bronnen zeggen dat Nederland weet dat er een risico is op procedures vanuit Brussel, maar die worden op de koop toe genomen. Bijna de helft van de Nederlandse vissers moet wel al op 1 juni de pulstuigen van de schepen afhalen.

Schouten overweegt een stap naar het Hof van Justitie van de EU, waarin ze wil vragen om het pulsvisverbod helemaal van tafel te halen. Dat kan pas als het verbod ook echt van kracht is.