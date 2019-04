Ollongren definitief niet vervolgd na uitspraken over Forum

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken hoeft zich definitief niet voor de rechter te verantwoorden over uitspraken die ze deed over Forum voor Democratie. Dat heeft de beklagkamer van het gerechtshof in Amsterdam beslist.

Eerder zagen het Openbaar Ministerie en het hof al geen grond voor vervolging, maar Baudet was het daar niet mee eens en diende bij het gerechtshof een klacht in.

Minister Ollongren zei vorig jaar in een lezing dat Forum voor Democratie "de nieuwste afsplitsing van populisme" is die "verdergaat waar Wilders ophoudt". Ook zei ze dat Baudets partij geobsedeerd is door het praten over rassen in het politieke debat.

Vrijheid van meningsuiting

De beklagkamer van het hof oordeelt dat Ollongren haar uitlatingen deed als politica in het kader van het publieke debat. Het hof verwacht niet dat een strafrechter haar zou veroordelen voor smaad of laster en haalt in de argumentatie de bescherming van vrijheid van meningsuiting aan.

Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.