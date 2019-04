13 lichamen geborgen na scheepsramp Congo, nog 142 mensen vermist

Bij het scheepsongeluk in het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn dertien passagiers omgekomen, heeft president Tshisekedi bekendgemaakt. Inmiddels zijn 37 mensen gered, maar 142 opvarenden worden nog steeds vermist.

Hoewel het ongeluk maandagavond al gebeurde, is er nog maar weinig over bekend en zijn er geen beelden van het ongeluk of het scheepswrak.

De boot zonk op het Kivumeer en zou onderweg zijn geweest naar de havenstad Goma in het noorden. Naar verluidt waren veel passagiers handelaren die de boottocht wekelijks maken voor hun werk.

Vaak zwaar beladen

Scheepsrampen gebeuren met enige regelmaat in het land. De Democratische Republiek Congo is bosrijk en buiten de grote steden zijn er weinig begaanbare wegen. Daarom wordt er veel per boot wordt vervoerd en de schepen en bootjes worden regelmatig te zwaar beladen.

President Tshisekedi heeft zijn medeleven uitgesproken met de nabestaanden van de slachtoffers en zegt dat de verantwoordelijken voor de ramp worden gestraft.