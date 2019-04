Doorstart voor kledingketen CoolCat, nog veel onduidelijk

Winkelketen CoolCat maakt een doorstart. De curatoren van het failliete bedrijf hebben dat bevestigd. Of alle 80 winkels van CoolCat open blijven is nog onduidelijk. De komende weken zal duidelijk worden hoeveel medewerkers voor het bedrijf kunnen blijven werken.

Curator David Bos noemt de doorstart "geen eenvoudige zaak". Er waren meerdere partijen die interesse hadden maar Retail Beheer B.V., de eigenaar van America Today, gaat de doorstart leiden.

Opmerkelijk is dat zowel het failliete CoolCat als het bedrijf dat CoolCat over gaat nemen in handen is van de familie Kahn. De drie kinderen van Kahn zijn namelijk voor een gedeelte eigenaar van Retail Beheer B.V. Kahn was al voor het faillissement van plan om het bedrijf binnen twee jaar over te dragen aan zijn kinderen.

CoolCat werd veertig jaar geleden opgericht door Roland Kahn, die ook eigenaar is van MS Mode en oprichter van America Today. Bij het bedrijf werken bijna 1500 mensen. CoolCat heeft buiten de winkels in Nederland ook vestigingen in Belgiƫ, Frankrijk en Luxemburg.