Langer meenemen WW-uitkering naar buitenland voorlopig van de baan

Het Europees Parlement heeft na een verwarrende week alsnog besloten om het wetsvoorstel over de export van de WW-uitkering over de verkiezingen heen te tillen. De nieuwe regels zouden het makkelijker maken om een Nederlandse WW-uitkering mee te nemen naar een ander EU-land.

Afgelopen maandag werd, mede door de afwezigheid van Nederlandse Europarlementariƫrs, besloten om toch deze week over het plan te debatteren en te stemmen. Maar vandaag op de laatste vergaderdag van het Parlement voor de verkiezingen, besloot een krappe meerderheid (291-284) alsnog om geen besluit te nemen.

Volgens de Belgische politicus Helga Stevens, die het initiatief nam om de stemming uit te stellen, is de discussie nog niet afgerond. "Als we nu zouden stemmen zien we een tot op het bot verdeeld parlement. Door het uit te stellen kan het nieuwe parlement met een schone lei beginnen."

De Fransman Balas, die de afgelopen tijd namens het parlement met de Europese Commissie en de Raad heeft onderhandeld, is teleurgesteld. "We hebben een democratisch debat gehad en nu zorgen we ervoor dat het parlement wordt gemuilkorfd."

Nederland

Dit is een uitslag waar Nederland tevreden mee kan zijn. Minister Koolmees van Sociale Zaken dacht enkele weken geleden nog dat hij gedwongen werd om met de regels in te stemmen. Ook de Nederlandse Tweede Kamer had grote bezwaren, vooral tegen de geringe controle. "Elke prikkel voor mensen om werk te zoeken ontbreekt", zei Jeroen Lenaers van het CDA deze week in Straatsburg.

De onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement over hoe het verder moet worden dit najaar opnieuw gestart. Nederland kan dan opnieuw zijn eisen op tafel leggen.