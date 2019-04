Plan voor tijdelijke houten kerk voor Notre-Dame

Op het plein voor de Notre-Dame moet een tijdelijke houten kerk komen waar gelovigen terechtkunnen. Daarvoor pleit de rector van de Notre-Dame, bisschop Patrick Chauvet. Hij heeft de steun van het gemeentebestuur, maar een besluit over de bouw is nog niet genomen.

Chauvet wil voorkomen dat er gedurende het herstel van de door brand zwaar beschadigde Notre-Dame niets te doen is. "We moeten niet zeggen: de kathedraal is vijf jaar gesloten en het is voorbij. Dus ik dacht: kan ik niet een tijdelijke kathedraal bouwen op het voorplein?", zegt hij tegen de Franse zender CNews.

Het is de bedoeling dat mensen er kunnen bidden, dat er priesters zijn voor een gesprek en dat de duizenden toeristen er terechtkunnen die de Notre-Dame ieder jaar komen bezoeken.

Brand

Het dak van de kathedraal vloog maandag tijdens werkzaamheden in brand en het vuur verspreidde zich snel. De brandweer kon niet voorkomen dat de torenspits instortte en het houten interieur in vlammen opging. De muren en de twee stompe torens van de kathedraal bleven gespaard. Wel zijn meerdere gevels beschadigd en is er op verschillende plekken instortingsgevaar.

President Macron heeft in een zaal in het Élysée-paleis de hulpverleners die betrokken waren bij de reddingsoperatie van de Notre-Dame geëerd.

De honderden brandweermannen, politieagenten en mensen van het Rode Kruis kregen een medaille voor hun moed en toewijding. "Jullie zijn voorbeeldig geweest, terwijl de hele wereld toekeek", zei de president. Ook heeft Macron telefonisch contact gehad met de paus, die toezegde een bezoek te brengen aan Parijs.

Zo'n zestig brandweermensen blijven bij de Notre-Dame aanwezig om een nieuwe brand te voorkomen en te helpen met het stutten.