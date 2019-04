Molukkers eisen plek in theater voor jaarlijkse herdenking RMS

De jaarlijkse viering van de oprichting van de RMS moet tóch in theater Orpheus in Apeldoorn plaatsvinden. Dat is de inzet van een kort geding vandaag dat is aangespannen door de organisatie.

Orpheus besloot eind vorige maand de viering niet toe staan omdat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen voor het grote evenement. Sinds 2009 wordt in het theater herdacht dat op 25 april 1950 de Republiek der Zuid-Molukken werd opgericht.

Niet de baas

Onvrede over de beveiliging bestaat al langer; het Apeldoornse theater zegt dat er in 2017 ook al problemen waren. Toen kwamen er meer bezoekers op de herdenking af dan de 2500 die waren toegestaan. Het theater voelde zich "geen baas in eigen huis".

President in ballingschap van de RMS, John Wattilete, heeft nog geprobeerd de theaterdirectie over te halen om de bijeenkomst volgende week te laten doorgaan, maar dat is niet gelukt.

Dinsdag was er nog een overleg met de gemeente en RMS, maar ook dat heeft geen oplossing opgeleverd. "De gemeente bood aan om de herdenking te houden in sporthal Omnisport, maar dat hebben we naast ons neergelegd", zegt woordvoerder Otto Tatipikalawan van RMS tegen Omroep Gelderland.

Slechte akoestiek

"Het is nu een principekwestie geworden. We willen ons niet laten wegdrukken uit het centrum naar een sporthal waar de akoestiek verre van optimaal is en waar we ook allerlei activiteiten rondom de viering niet kunnen houden."

De herdenking in Apeldoorn wordt ieder jaar voorafgegaan door een motortocht naar het theater. Daarin reden altijd veel leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah mee.