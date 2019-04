Weinig animo onder leraren voor cursus herkennen radicalisering

Docenten hebben weinig belangstelling voor trainingen om radicalisering en polarisatie bij leerlingen te herkennen. In 2015 werd daarvoor de Stichting School en Veiligheid opgericht. Na vier jaar heeft nog geen 2 procent van de leraren de gratis trainingen gevolgd.

Directeur Klaas Hiemstra wijt de lage deelname aan onhandige voorlichting. Aanvankelijk werden de trainingen gepromoot als hulpmiddel voor het omgaan met radicale meningen en opvattingen in de klas, zei Hiemstra in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat werd erg geassocieerd met terrorisme. Daarvan zeiden de docenten: zulke leerlingen hebben we helemaal niet in de klas."

Kaf van koren scheiden

De stichting legt nu in gesprekken met scholen de nadruk op de toename van spanningen en tegenstellingen in de klas. "Dat herkennen docenten wel. Er zijn natuurlijke stevige meningen in de samenleving en die komen met leerlingen de klas binnen. Dat geeft moeilijke gesprekken waarmee docenten hebben te dealen."

Vooral op sociale media en internet worden harde meningen onverbloemd naar buiten gebracht. "Leerlingen kunnen moeilijk het kaf van het koren scheiden", zei Hiemstra. "Het is een opgave voor scholen om daar een bijdrage in te leveren, zonder dat de docent in de stand komt te staan van: ik zal jullie eens even uitleggen hoe de wereld in elkaar zit."

Geen welles-nietes

De trainingen helpen daarbij. Docenten leren discussies in goede banen te leiden, om niet alleen maar in welles-nietesdiscussies te vervallen en uit te zoeken waarom leerlingen bepaalde opvattingen hebben.

Het doen van radicale uitingen kan een vorm zijn van puberaal gedrag. Hiemstra is ervan overtuigd dat leraren bij leerlingen kunnen zien of er sprake is van puberaal gedrag of radicalisering. "Pubers willen wel eens het ene roepen en dan weer het andere. Als radicale opvattingen verbonden worden met een eng gedachtegoed, zien docenten dat. Als het echt radicaal wordt zie je gedragsveranderingen. Leerlingen keren zich van de klas af, spijbelen en gaan andere kleren dragen."