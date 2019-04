Haven Rotterdam profiteert van onrust rond Brexit

Tot op het laatste moment was het onduidelijk of het Verenigd Koninkrijk op 29 maart uit de Europese Unie zou stappen en onder welke voorwaarden. Dat betekende goede zaken voor het Havenbedrijf Rotterdam. Mede daardoor kon het bedrijf een recordoverslag optekenen afgelopen kwartaal.

Exacte cijfers over de handel tussen de Rotterdamse haven en het VK noemt het Havenbedrijf niet apart. Wel zijn er de cijfers van het zogenoemde roll-on-roll-offverkeer. Dat is vracht die een schip zo op- en afgereden kan worden. Het leeuwendeel daarvan gaat om verkeer tussen Rotterdam en het VK.

Deze rollende vrachtstroom groeide afgelopen kwartaal met 10,7 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vooral in maart was er een piek. Bedrijven aan beide kanten van de zee namen het zekere voor het onzekere en sloegen voorraden in om zich voor te bereiden op het vertrek van het VK. Ook het havenbedrijf in Rotterdam profiteerde daarvan.

Record

Ook op andere vlakken was er meer handel voor de haven, als gevolg van de bloeiende wereldhandel. Zo kwam er meer internationale lading uit Aziƫ binnen die met kleinere schepen binnen Europa werd verspreid.

En, opvallend: de overslag van kolen nam flink toe, met bijna 16 procent. Dat had te maken met de lage prijzen voor kolen, waardoor het voor bedrijven een goed moment was om de voorraad aan te vullen en meer in te kopen.

Al met al groeide de overslag afgelopen kwartaal met 5,1 procent. "Het jaar is uitstekend begonnen", zegt Allard Castelein, directeur van het havenbedrijf. Wat volumes betreft was het een record.

Minder schroot en stookolie

Overigens waren er ook handelsstromen die minder liepen. Doordat de staalproductie in Duitsland terugviel, werd er ook flink minder ijzererts en schroot vervoerd. En tussen Rusland en Aziƫ werd minder stookolie verhandeld, waardoor de overslag van minerale producten in Rotterdam inzakte.

Het is niet duidelijk of de goede zaken van de eerste maanden het hele jaar aanhouden, zegt een woordvoerder. Het effect van de voorbereidingen op een vertrek van het VK uit de EU zal verdwijnt op den duur.