Een blad vol LHBTQ+: 'Een hele grote stap de goede kant op'

Verhalen over vrouwen als zij ziet Loena vrijwel nooit in de media. "Terwijl diversiteit en acceptatie zo ontzettend belangrijk zijn. Niet iedereen kent mensen uit onze gemeenschap, dus ze moeten hun verhalen halen uit de media. Het is belangrijk dat die daar in komen."

Wil je erover praten, Linda?

De eerste aanzet voor de inclusieve L'Homo werd al ruim anderhalf jaar geleden gegeven, toen er commotie ontstond over een cover van een ander Linda-magazine. Daarop waren de (heteroseksuele) influencers Anna Nooshin en Monica Geuze zoenend te zien - iets wat bij veel lesbische vrouwen verkeerd viel.

We zullen iedereen eens laten zien hoe echte lesbische stellen zoenen, dacht cabaretière en actrice Yora Rienstra. Zij startte met anderen de hashtag wiljeeroverpratenlinda, die een flinke vlucht nam. Korte tijd later werden ze door een redactie uitgenodigd voor een gesprek - de publicatie van gisteren is daarvan het sluitstuk.

"Er wordt nog veel gediscrimineerd en het is nog steeds moeilijk om uit de kast te komen", zegt Rienstra. Op eerdere covers van de L'Homo stonden tot haar spijt ook heteroseksuele mannen afgebeeld. "Het had iets van 'het gaat toch niet helemaal over ons'. Ik vind dat deze editie wel goed z'n doel heeft bereikt."

'Allemaal gewone mensen'

'Regenboogmoeder' Nina de la Croix staat ook in het blad. Ze heeft samen met een homostel een zoon van 4, Ko. Na overleg koos het gezin ervoor om zich voor het blad te laten fotograferen en hun verhaal te doen, "vanwege de acceptatie". "Dit is een hele grote stap de goede kant op", zegt ze over het blad. "Dat er van het clichébeeld is afgeweken en er mooie portretten zijn gemaakt van mensen die LHBTQ zijn."

De la Croix is dan ook trots op het resultaat, en niet alleen op haar eigen verhaal. "Het is belangrijk om te zien dat het allemaal gewone mensen zijn. Het wordt zo minder aapjes kijken."