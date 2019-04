OM eist dat scanderende voetbalfan Westerbork bezoekt

Tegen een man die op straat in Rotterdam 'Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas' riep, is in hoger beroep behalve een taakstraf ook een bezoek aan kamp Westerbork geƫist. Verder moet de Schiedammer wat het Openbaar Ministerie betreft een opstel erover schrijven.

De man deed zijn uitlatingen op dezelfde dag in 2017 tot twee keer toe, hoewel er de eerste keer al een proces-verbaal tegen hem was opgemaakt. De man kreeg bij de politierechter een boete opgelegd van 600 euro, maar ging daartegen in beroep.

Het OM schrijft dat de leus met regelmaat door voetbalsupporters wordt geuit, ook in dit geval was dat zo. Ajax-supporters gebruiken 'Joden' als geuzennaam. Maar de advocaat-generaal stelt dat algemeen bekend is dat er in de Tweede Wereldoorlog miljoenen Joden zijn vermoord, van wie velen door vergassing in vernietigingskampen. De Schiedammer had dus moeten weten dat de woorden beledigend zijn voor Joden, aldus het OM.

Het feit dat de uitspraken in een voetbalcontext zijn gedaan, doet niets af aan de strafbaarheid ervan, bleek eerder uit een arrest van de Hoge Raad.