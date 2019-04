Medicijnen vertragen afbraak nierfunctie diabetespatiënten

Twee bestaande geneesmiddelen tegen diabetes type 2 werken goed tegen nierproblemen. Ze doen dat zo goed dat de patiënten pas veel later of soms zelfs helemaal niet meer gedialyseerd hoeven te worden, blijkt uit een groot internationaal onderzoek.

Hoogleraar klinische farmacologie Hiddo Lambers Heerspink van het UMCG in Groningen presenteerde het onderzoek op een congres in Australië. Tegelijk zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd in de vooraanstaande vakbladen The New England Journal of Medicine en The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Die uitkomsten betekenen dat er grote gezondheidswinst is te halen voor patiënten met diabetes type 2 die nierfalen ontwikkelen. Nierdialyse is een ingrijpende behandeling die vaak moet gebeuren en diabetes 2 is de belangrijkste oorzaak van nierfalen.

Dialysepatiënten wachten op op een niertransplantatie. Voor een deel van de patiënten is het niet meer dan een zware manier om het leven te verlengen, omdat ze nooit aan de beurt komen voor een nieuwe nier.