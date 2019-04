Rapport: sluiting locatie Hogeschool Rotterdam was niet nodig

Het was niet nodig dat de Hogeschool Rotterdam begin 2018 een gedeelte van een gebouw aan de Kralingse Zoom sloot. Dat concludeert een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Na de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen werd bouwdeel C ontruimd, toen uit onderzoek was gebleken dat de gevelbekleding niet aan de huidige normen van brandveiligheid voldeed. Later werd zelfs besloten dat deel van de school te slopen.

"Met de brandveiligheidskennis van nu is duidelijk dat het besluit tot ontruiming onnodig was", staat in het onderzoeksrapport. "Bouwdeel C was niet brandonveilig ook al voldeed de gevelbekleding niet aan de 'ten minste' standaardeisen van het Bouwbesluit voor dit ene aspect."

Zelfde besluit

Toch had de hogeschool volgens collegevoorzitter Bormans ook met de kennis van nu hetzelfde besluit genomen. "De conclusie van Crisislab is in grote mate gebaseerd op een quickscan die destijds niet beschikbaar was", zegt hij tegen RTV Rijnmond. "Als hogeschool hebben we wel degelijk integraal naar het vraagstuk gekeken en we zijn tot de conclusie gekomen dat sluiting de beste optie was."

Ook het gevoel van veiligheid speelde volgens Bormans een rol bij het besluit om het gebouw te sluiten. "We willen niet dat mensen hier met een ongemakkelijk gevoel rondlopen en zich afvragen of het gebouw wel voldoende veilig is of niet."