Outletwarenhuis Saks Off 5th weg uit Nederland

De winkels van outletwarenhuis Saks Off 5th in Amsterdam en Rotterdam gaan dicht. Op de website kondigt de keten de opheffingsuitverkoop aan. Op sociale mediakanalen zeggen ze "verdrietig te zijn" om het vertrek uit Nederland, eind juni. In de winkels worden dure merken voor outletprijzen verkocht. Begin april liet het bedrijf al weten de zes vestigingen in Duitsland te sluiten.

Paul Bremmer van Kroonenbrug Groep, de eigenaar van de Kalverpassage in Amsterdam waar Saks Off 5th een filiaal heeft, zegt "compleet verrast te zijn". Hij hoorde het nieuws ook via de media.

Het moederbedrijf van Saks Off 5th is de warenhuisketen Galeria Karstad Kaufhof. Hudson's Bay Nederland is ook onderdeel van dit Duitse concern. Vorige week schreef een Duits zakenblad dat het slecht gaat met Hudson's Bay Nederland. WirtschaftsWoche zag interne documenten van moederbedrijf Galeria Karstadt Kaufhof in, waarin staat dat "een sluiting of faillissement later dit jaar economisch de zinvolste oplossing is."

Hudson's Bay Nederland wil niet reageren op de berichtgeving en verwijst naar Galeria Karstadt Kaufhof in Duitsland. Daar was niemand beschikbaar voor commentaar. De twee warenhuizen van Saks Off 5th zijn sinds 2017 in Nederland gevestigd.