'Medicinale wiet kan kwekers in het Westland miljarden opleveren'

Kwekerijen in het Westland zeggen miljarden mis te lopen omdat ze geen medicinale wiet mogen verbouwen. Daarom vragen ze premier Rutte om de regels te veranderen. Want als ze toestemming krijgen, zou de opbrengst van de Westlandkwekers kunnen vervijfvoudigen tot bijna 40 miljard euro per jaar, zeggen de kwekers.

Wouter Kuiper is directeur van een groot glastuinbouwbedrijf. "We hebben nu overproductie", zegt hij. "En we kampen met concurrentie van groente en fruit uit andere Europese landen en Afrika. Het is hoog tijd dat we weer een product hebben waar de Nederlandse kweker wat aan kan verdienen."

Kweker Marco Smit voegt daaraan toe: "Wij hebben hier vele mogelijkheden en alle kennis in huis om het tot een goed product te maken. De enige uitdaging is de regelgeving."

Niet toegestaan

Zo lang het in Nederland niet is toegestaan om op grote schaal medicinale wiet te verbouwen, brengen de kwekers en hun toeleveranciers hun kennis en vaardigheden naar het buitenland. Naar Canada bijvoorbeeld, waar recreatief gebruik is gelegaliseerd en de wietindustrie enorm groeit.

Peter Dekker Installaties maakt 30 à 40 procent van z'n omzet in Canada. Het bedrijf levert onder meer schermen om het licht in de kassen reguleren, van cruciaal belang voor een goede opbrengst. "Het is moeilijk om daar te werken. Je moet cursussen doen, vergunningen hebben," zegt mede-eigenaar Jan Vellekoop. Maar de Nederlandse expertise is er hard nodig. "We kunnen het, en het is zo jammer dat het niet in Nederland kan."

Buren

"Onze buren gaan er nu vandoor met onze kennis. Waarom benutten we die niet zelf?", verzucht Marco Smit. De kwekers hopen vandaag van premier Rutte groen licht te krijgen voor het kweken van medicinale wiet.

Nu is legale cannabisproductie in Nederland beperkt tot het 'staatswietbedrijf' Bedrocan, dat werkt in opdracht van de overheidsinstantie Bureau Medicinale Cannabis.