Dijsselbloem wordt voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

Oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (53) wordt de nieuwe voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat bevestigen bronnen in Den Haag naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws.

Hij volgt Tjibbe Joustra (68) op. Diens tweede termijn loopt binnenkort af. Onder zijn voorzitterschap deed de OVV onder meer onderzoek naar fouten bij de behandeling van Michael P, de moordenaar van Anne Faber. Een ander groot onderzoek was naar het neerhalen van de vlucht MH17.

Dijsselbloem studeerde Landbouweconomie in Wageningen. Hij was sinds 2000 Kamerlid voor de PvdA. In 2012 werd hij vijf jaar minister van Financiën in het kabinet-Rutte II. Daarnaast was hij voorzitter van de Eurogroep. Na de verkiezingen in 2017 was hij nog een half jaar Kamerlid.

Het gerucht dat Dijsselbloem de nieuwe voorzitter van de OVV zou worden, zong al weken rond.