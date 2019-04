Minister moet gratieverzoek moordenaar Koetsiertje opnieuw bekijken

Minister Dekker van Rechtsbescherming moet het gratieverzoek van zesvoudig moordenaar Cevdet Y. opnieuw bekijken. Dat heeft de rechter vandaag beslist.

Volgens de rechter heeft de Staat geen goede argumenten om Y. (63) gratie te weigeren. De man probeert via de rechter de minister te dwingen tot het afgeven van een positief advies over zijn gratieverzoek. Dat is nodig zodat de koning gratie kan verlenen, schrijft Omroep West.

Koetsiertje

In 1983 schoot Y. in het Delftse café 't Koetsiertje om zich heen na een beledigende opmerking. Hij raakte daarbij tien mensen. Zes van hen, onder wie een moeder en haar twaalfjarige dochter, overleefden de aanslag niet.

De schutter kreeg hiervoor levenslang. Eind jaren 90 diende Y. voor het eerst een gratieverzoek in. Dat werd hem geweigerd; hij werd in 2001 overgeplaatst naar een tbs-kliniek met vrijlating in het vooruitzicht.

Terug naar Turkije

Met rechtszaken wist hij daarna af te dwingen dat hij op begeleid en onbegeleid verlof mocht. Sinds enige tijd mag hij ook onder toezicht buiten de kliniek wonen, bij zijn gezin.

Voor Y. is dat niet voldoende. Hij vindt dat hij gratie moet krijgen, zodat hij weer helemaal vrij man is. De man zou met zijn vrouw willen terugkeren naar Turkije.

In mei 2013 diende hij opnieuw een gratieverzoek in. Het Openbaar Ministerie en het gerechtshof adviseerden toen beide negatief.

In februari dit jaar besliste de Staat opnieuw negatief op een gratieverzoek na een negatief advies van het OM. Tijdens een kort geding tegen dit besluit in maart lichtte landsadvocaat Cecile Bitter de afwijzing toe.

Situatie nabestaanden 'schrijnend'

"De situatie van de nabestaanden en slachtoffers is schrijnend", zei ze. "Ze hebben na de schietpartij hun leven niet of nauwelijks kunnen oppakken. Ze zijn er slecht aan toe."

Volgens de rechter vandaag klopt dit argument niet en moet de minister kijken naar het vonnis van het gerechtshof. Dat oordeelde in december dat de behoefte van nabestaanden aan vergelding niet doorslaggevend mag zijn bij het beoordelen van een gratieverzoek.

Minister Dekker gaat de uitspraak van vandaag bestuderen. Hij komt later met een reactie.