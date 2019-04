Gronings bedrijf krijgt mogelijk hoge boete voor uitstoot slijpmiddel

Een chemiebedrijf in Farnsum, bij Delfzijl, moet binnen acht weken de uitstoot van slijpmiddel naar nul teruggebracht hebben, anders moet het bedrijf 250.000 euro betalen per overtreding. De boete kan oplopen tot maximaal 750.000 euro. De provincie Groningen heeft dat besloten.

De provincie dreigde in december al met maatregelen als het bedrijf niet zelf iets deed aan de verspreiding van het slijpmiddel siliciumcarbide. De vezels daarvan zijn mogelijk kankerverwekkend. Het slijpmiddel wordt bijvoorbeeld in schuurpapier verwerkt.

Gedeputeerde Nienke Homan zegt dat de maat nu vol is. "We willen dat het bedrijf nu alle maatregelen neemt die nodig zijn om de uitstoot van vermoedelijk kankerverwekkende vezels te stoppen." De provincie gaat zich volgens haar daar ook zo veel mogelijk voor inzetten, tot wat juridisch mogelijk is.

Zwarte deeltjes in sneeuw

De directeur van het chemiebedrijf ESD-SIC zegt tegen het Dagblad van het Noorden dat hij nog niet van plan is om de productie van zijn bedrijf te staken. "Wij hebben de informatie een uur voor de bekendmaking ontvangen en moeten onze deskundigen er goed naar laten kijken. Pas dan kunnen we beslissen welke maatregelen nodig zijn."

Eind januari werd de verspreiding van de stofwolk tot 7 kilometer van het bedrijf goed zichtbaar door zwarte deeltjes in de sneeuw. Een hoge concentratie van de vezels en zware metalen is in monsters daarvan gevonden. Het chemiebedrijf heeft geen vergunning voor de uitstoot van stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn.