Gemeente verbiedt kampioensduel FC Twente-Jong Ajax op De Toekomst

De wedstrijd Jong Ajax-FC Twente van vrijdag in de eerste divisie gaat niet door op Sportpark De Toekomst. Omdat de Enschedeƫrs kampioen kunnen worden, vrezen de gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam dat er duizenden FC Twente-fans naartoe zouden komen, terwijl er maar 185 kaartjes voor de uitsupporters beschikbaar waren.

"Op basis van politie-informatie houden de burgemeesters Langenacker (Ouder-Amstel) en Halsema (Amsterdam) rekening met ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde als de wedstrijd doorgaat", melden de gemeenten in een gezamenlijk persbericht. Daarom verbiedt Ouder-Amstel, waar De Toekomst ligt, dat de wedstrijd daar gespeeld wordt.

FC Twente wilde in de Johan Cruijff Arena spelen, maar dat wilde Ajax niet. Jong Ajax speelt altijd op sportcomplex De Toekomst, vlak naast de Arena.

Teleurgesteld

De KNVB is teleurgesteld dat de clubs er onderling niet zijn uitgekomen. Bemiddelingspogingen blijken niet te helpen geholpen, zegt een woordvoerder. De bond respecteert de keuze van de gemeente vanwege de veiligheid en komt binnenkort met een nieuwe speeldatum.

De kans is groot dat de wedstrijd wordt ingehaald op een datum waarop Twente al kampioen is. In dat geval komen er naar verwachting veel minder fans naar De Toekomst.

Ook nu de wedstrijd van Twente vrijdag niet doorgaat, kunnen de Tukkers op die dag kampioen worden. Dat is het geval als Sparta van Helmond Sport verliest. Gebeurt dat niet, dan krijgt Twente maandag een nieuwe kans in de thuiswedstrijd tegen Jong AZ.