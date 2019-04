Anti-islampoliticus mag niet meer in Kopenhagen demonstreren na rellen

Nadat de demonstratie was verstoord, bleef het onrustig in de wijk Nørrebro. Sommige tegenbetogers gooiden met vuurwerk en staken auto's en vuilniscontainers in brand. De politie zette traangas in om de demonstranten uiteen te drijven. 23 mensen werden aangehouden.

Paludan wilde vandaag opnieuw op dezelfde plaats demonstreren, maar dat mocht dus niet van de politie. Ook omdat op het plein waar hij wilde betogen een verdacht object was gevonden, mogelijk een handgranaat.

De anti-islampoliticus liet het er niet bij zitten. Op een straathoek in de voorstad Lyngby, zo'n 10 kilometer buiten Kopenhagen, stak hij een koran in brand.

Ook van zijn recentste protestactie verspreidde hij beelden op YouTube: