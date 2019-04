Ruim vier ton boete voor AfD vanwege illegale Zwitserse campagnegiften

De rechts-populistische partij Alternative für Deutschland heeft een boete van 402.900 euro gekregen van de Bondsdag. Een Zwitsers reclamebureau deed de Duitse partij dure giften voor campagnes. Dat was illegaal, omdat Duitse partijen geen schenkingen van buiten de EU mogen aannemen.

De hulp van reclamebureau Goal AG was voor de campagnes voor de deelstaatverkiezingen in 2016 in Baden-Württemberg en in Noordrijn-Westfalen een jaar later. De prominente AfD'ers Jörg Meuthen en Guido Reil deden daaraan mee.

De posters, flyers en advertenties voor Meuthen waren een kleine 90.000 euro waard. Voor Reil was dit 44.500 euro. De boete van ruim vier ton is volgens de regels van de Bondsdag drie keer het onterecht ontvangen bedrag.

Volgens Meuthen, die naar de rechter wil stappen, hebben zij niets illegaals gedaan. Wel heeft de AfD-top besloten een miljoen euro opzij te leggen.