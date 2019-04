Verstandelijk beperkten mogen nu 'godzijdank' stemmen in Duitsland

Duitsers met een verstandelijke beperking die volledig afhankelijk zijn van verzorging, mogen in mei meestemmen voor het Europees Parlement. Dat heeft het grondwettelijk hof bepaald.

Het gaat om een groep van ongeveer 80.000 mensen, melden Duitse media. Het hof oordeelde eerder dit jaar al dat zij voortaan naar de stembus mogen, maar die aanpassing van het kiesrecht zou pas na de Europese verkiezingen ingaan. Door het nieuwe vonnis kunnen verstandelijk beperkten wel gelijk meedoen.

'Godzijdank'

"Juist wij als Duitsers moeten heel erg opletten om bevolkingsgroepen niet in z'n geheel uit te sluiten van democratische grondrechten. Dat gaat nu godzijdank veranderen", reageert jurist Jürgen Dusel. Hij had opdracht gekregen van de regering om het kiesrecht voor geestelijk gehandicapten te onderzoeken.

Voor deze groep waren de regels namelijk inconsistent. Bij deelstaatverkiezingen mochten mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld wel stemmen, maar bij Europese verkiezingen weer niet. Alle partijen waren het er over eens dat dit moest veranderen. Er waren alleen verschillende meningen over hoe snel dat moest gebeuren.

Oppositiepartijen FDP, die Grüne en die Linke wilden dat het voor de Europese verkiezingen van volgende maand zou gebeuren. Regeringspartijen SPD en CDU/CSU waren bang dat dit te kort dag zou zijn om het kiesrecht aan te passen en dat het de voorbereidingen voor de verkiezingen in de war zou schoppen.

Behalve voor verstandelijk beperkten geldt het vonnis ook voor mensen die vanwege een misdaad in een psychiatrische kliniek zijn opgenomen. Personen die het stemrecht hebben verloren door een veroordeling, blijven uitgesloten van stemmen.

Hoe is het in Nederland geregeld?

Kiesgerechtigden met een verstandelijke beperking mogen in ons land stemmen. Voorwaarde is wel dat ze zelfstandig hun stembiljet invullen. Ze hebben, om fraude te voorkomen, geen recht op hulp in het stemhokje. Medewerkers van het stembureau mogen wel uitleg geven buiten het hokje.