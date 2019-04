Utrechter opgepakt voor rooftocht langs Gelderse scholen

Een 39-jarige man uit Utrecht is aangehouden voor een reeks diefstallen op scholen. Volgens de politie was de man onderdeel van een bende die op brutale wijze laptops, tablets en andere waardevolle spullen stal. Ze zouden tonnen aan apparatuur hebben buitgemaakt in met name Gelderland.

De werkwijze van de bende was uiterst eenvoudig: ze liepen simpelweg de schoolgebouwen in, stapelden apparatuur op karren en vertrokken weer. Sinds augustus werden op deze wijze scholen gedupeerd in Arnhem, Apeldoorn, Ermelo, Velp en Middelburg.

Vanmorgen viel de politie op drie plaatsen in Utrecht panden binnen. Er zijn onder meer computers in beslag genomen. Zo'n veertig agenten en rechercheurs deden mee aan de actie. Andere bendeleden zijn nog niet opgepakt, meldt Omroep Gelderland.