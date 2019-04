Frans Bauer terug naar RTL

Zanger en presentator Frans Bauer vertrekt van de publieke omroep naar RTL. Hij gaat daar een muziekprogramma en een reisprogramma presenteren.

Frans Bauer maakte de laatste jaren verschillende programma's voor AVROTROS, zoals Bananasplit, Vive la Frans en onlangs nog Frans Bauer in China. Hij begon zijn carrière bij RTL in 2003 met de reallifesoap De Bauers, wat een groot succes was.

In oktober verhuist hij terug naar de commerciëlen. Volgens RTL-directeur Van der Vorst is Bauer een perfecte match voor RTL 4. "Hij is authentiek, professioneel, een echte familieman en altijd optimistisch."

Uitdaging

Bauer heeft zin in de overstap. "Na zeer succesvolle jaren samen met de collega's van AVROTROS werd het tijd voor een nieuwe uitdaging", zegt hij tegen RTL Boulevard. "Ik vind het geweldig om zo veel jaar na de successen van De Bauers op RTL 4 de samenwerking opnieuw op te pakken."