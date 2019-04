Apple en Qualcomm vechten strijd over miljarden dollars uit in rechtbank

Tim Cook, toen de tweede man onder Apple-oprichter Steve Jobs, vond dat veel te veel, schrijft The Wall Street Journal. Hij zag meer in een bedrag van 1,50 dollar per telefoon. Dat was niet zonder reden: Apple wilde een dure telefoon op de markt brengen en dan is een afdracht van 5 procent van de verkoopprijs (499 dollar, dus 25 dollar per telefoon) behoorlijk veel, vond hij. Jobs dacht daar anders over en kwam tot een afspraak met de toenmalige baas van van de chipmaker: 7,50 dollar per telefoon.

Onder leiding van Cook werd de afspraak in 2011 vervolgens uitgebreid. Naast dit standaardbedrag zou het bedrijf Apple in de jaren erna voor miljarden dollars compenseren. De voorwaarde die de chipmaker hier tegenoverstelde is dat Apple alleen van Qualcomms chips gebruik zou maken. Deze afspraak duurde van 2011 tot 2016. Daarna kwam ook Intel in beeld. In 2018 wilde Apple chips van beide partijen gebruiken, maar daar was Qualcomm het niet mee eens, zei Apples operationeel directeur begin dit jaar.

"Apple kon in het begin met de deal leven omdat ze de prijs voor hun telefoons continu konden verhogen en het verkoopvolume toenam", zegt Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management aan de UvA. Maar doordat de groei eruit is, is Apples positie volgens hem veranderd. "Apple wil dus van de wurgcontracten met Qualcomm af."