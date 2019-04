Russische rechter legt Noor 14 jaar cel op vanwege spionage

Een Noorse gepensioneerde grenswacht is in Rusland tot veertien jaar werkkamp veroordeeld vanwege spionage voor zijn vaderland. De 63-jarige Noor, Frode Berg, zou heimelijk inlichtingen hebben verzameld over Russische kernonderzeeƫrs. Berg ontkent de beschuldigingen.

De man, die vroeger de Noors-Russische grens bewaakte, werd in december 2017 in Moskou opgepakt. Berg heeft toegegeven dat hij in Rusland was als koerier voor de Noorse inlichtingendienst. Bij zijn arrestatie droeg hij enveloppen met geld bij zich. Berg zegt dat hem destijds niets is verteld over zijn missie.

Een Russische oud-politieman die Berg vertrouwelijke marinedocumenten zou hebben gegeven, zit ook vast.

Ook Rus opgepakt

Vorig jaar september pakte de Noorse politie een 51-jarige Rus op, op verdenking van spionage. Hij zou zich verdacht hebben gedragen bij een bijeenkomst in het Noorse parlement.

Destijds werd gespeculeerd dat deze Rus uitgeruild zou kunnen worden tegen Berg, maar dat is niet gebeurd.