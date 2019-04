GL, SP en PvdA willen belastingontwijking Shell aanpakken

De oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA willen dat multinationals als Shell in Nederland winstbelasting gaan betalen. Zij dienen deze week een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Nu kunnen grote Nederlandse bedrijven verliezen die zij in het buitenland lijden, nog aftrekken van de winst in Nederland. Dagblad Trouw heeft een document in handen waaruit blijkt dat Shell door deze manier van belastingontwijking helemaal geen winstbelasting betaalt.

'Maatschappelijk klimaat'

Er zijn eerder pogingen gedaan om de regeling aan te passen, ook in de Tweede Kamer, maar die zijn niet gelukt. Volgens GroenLinks-Kamerlid Snels maakt dit voorstel wel kans, omdat het "maatschappelijk klimaat" is veranderd. "Mensen pikken dit niet meer."

Hij zegt dat ook de coalitiepartijen zich intussen zorgen maken over de huidige constructie en hoopt steun te krijgen van D66 en de ChristenUnie.