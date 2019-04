Auto rijdt winkel benzinestation langs A20 binnen

Een auto is een winkel van een benzinestation langs de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel binnengereden. Niemand raakte gewond, maar de ravage in de winkel was enorm.

Een medewerkster van benzinestation De Vink hoorde vannacht rond 02.00 uur een harde klap. Ze stond op dat moment niet achter de kassa. Toen ze ging kijken, stond er een auto in de winkel.

De inzittenden sloegen direct na het ongeluk op de vlucht. Korte tijd later werden twee mannen op de parkeerplaats opgepakt. Op een viaduct een stukje verderop werden nog eens twee mannen aangehouden. De politie heeft de auto in beslag genomen voor onderzoek.

Lachgas

Volgens de regionale omroep RTV Rijnmond waren de inzittenden mogelijk onder invloed van lachgas. In de auto en op de parkeerplaats zouden flessen zijn gevonden waar het gas in heeft gezeten.

Het is nog niet bekend hoe groot de schade precies is. Het benzinestation blijft vandaag dicht.

Gisteren werd er een ravage aangericht bij een benzinestation langs de A15 bij Kesteren in Gelderland. Een auto sloeg toen over de kop omdat de vrouw achter het stuur onwel was geworden.