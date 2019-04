'Notre-Dame is een schatkamer met de hele Franse ziel'

Het historische bouwwerk is onder veel Nederlanders ook bekend door het verhaal over De Klokkenluider van de Notre Dame, van de 19de-eeuwse schrijver Victor Hugo. Het is een van de bekendste Franse verhalen, dat zich vrijwel volledig afspeelt in de beroemde kathedraal.

Aanslagen

Het sinds 1991 tot Werelderfgoed gerekende bouwwerk is 130 meter lang en heeft vijf zogenoemde schepen (ruimtes). De trap naar een van de torens telt bijna 370 treden. In 2013 werden er ter ere van het 850 jaar bestaan negen bronzen klokken gegoten.

De oude waren versleten en klonken niet meer helemaal zuiver. Ze luiden alleen bij hoogte- of vooral dieptepunten in de Franse natie. De laatste keer was na de aanslagen in november 2015.

Franse revolutie

De kathedraal biedt plaats aan maximaal 9000 personen. "Een kerk van enorme proporties", zegt De Bruijn. "Volgens mij staat er in Nederland geen kerk van dit formaat."

Maar bovenal is hij meer dan 850 jaar oud. "De eerste steen is gelegd in 1163", zegt de Bruijn. "Dat is ongelooflijk oud. En het is een gebouw dat ook de Franse Revolutie redelijk goed is doorgekomen."