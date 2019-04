Rutte roept op: zaai in tuin en balkon voor bijen en vlinders

Premier Rutte hoopt dat mensen met een tuin of balkon bloemen gaan zaaien voor bijen en vlinders. Hij heeft vanmiddag, met de hulp van enkele kinderen van een nabijgelegen basisschool, zaden gestrooid in een stukje border bij het Catshuis. "Zorg dat je gaat zaaien", zei Rutte na afloop van de klus ter gelegenheid van de Landelijke Zaaidag. "Dus als je een stukje tuin over hebt of een balkon, zaai. Het is echt heel leuk."

De premier hielp de kinderen met het inzaaien en het bewateren van de border. Daarna gingen ze gezamenlijk naar een bijenkorf elders op het landgoed Sorghvliet in Den Haag.