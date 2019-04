'Lening voor ouderen om langer thuis te wonen amper aangevraagd'

De lening voor ouderen die langer thuis willen blijven wonen, wordt amper aangevraagd. De 'blijverslening' is slechts 75 keer aangevraagd sinds 2015 volgens cijfers die BNR Nieuwsradio heeft opgevraagd bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

De blijverslening is vergelijkbaar met een starterslening, alleen is deze bedoeld voor ouderen die hun huis willen aanpassen om zo langer thuis te kunnen blijven wonen. De lening kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het weghalen van drempels en het plaatsen van een traplift.

De lening kan momenteel bij meer dan honderd gemeenten worden aangevraagd. Ouderenorganisatie ANBO vindt dat nog niet genoeg, want Nederland telt meer dan driehonderd gemeenten. Volgens de ouderenorganisatie is dat ook een van de oorzaken waardoor zo weinig ouderen van de lening gebruikmaken. "De blijverslening moet landelijk geregeld worden, zodat het niet meer per gemeente verschilt", zegt de woordvoerder van de ANBO.

Verder denkt de ouderenorganisatie dat het geringe aantal aanvragen ook komt doordat de lening nog bij te weinig mensen bekend is. "Gemeenten moeten meer doen aan voorlichting en de lening actief aanbieden aan ouderen." Het ligt volgens de ANBO niet aan de voorwaarden.

De overheid streeft ernaar om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, wat goedkoper is dan wonen in een verzorgingshuis. De blijverslening is bedoeld als stimulans.