Als laatste Europese hoofdstad krijgt ook Athene een (echte) moskee

Net als vorige regeringen stond ook de huidige Syriza-regering erop dat de moskee niet betaald zou worden met buitenlandse fondsen. De Turkse president Erdogan heeft in het verleden geld aangeboden om van een van de twee overgebleven Ottomaanse moskeeën in Athene een gebedsruimte te maken. Maar Turks geld en invloed, dat ligt veel te gevoelig.

De overheid is ook begonnen de onofficiële gebedsruimten te reguleren. "Elke inwoner kan hier zijn religie bedrijven en een gebedsruimte openen" zegt Jorgos Kalantzis, secretaris-generaal religieuze zaken op het ministerie van Onderwijs. "Maar daarvoor is wel een vergunning nodig. Voldoet men niet aan de voorwaarden, dan moet die gebedsruimte sluiten."

Geen minaret

Langzaam druppelen steeds meer mannen binnen in de buurtmoskee, die overigens een vergunning heeft. De laatste jaren komen ook veel mensen uit Afrikaanse landen in hun moskee, zegt Ibrahim, gevlucht uit Congo of Mali.

Hij en de andere moslims zijn positief over de nieuwe moskee. Maar van sommigen komt ook kritiek. Er is geen minaret (wel luidsprekers), de moskee is te klein of te ver.

"Waarom is hij gebouwd op een industrieterrein waar niemand van ons woont? Een moskee hoort in het centrum zodat we er allemaal makkelijk naartoe kunnen", zegt Mohamed uit Marokko. Het is voor hem reden niet te gaan.