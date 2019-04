Eerlijkere belasting op spaargeld is lastiger dan gedacht

Het kabinet wil dat de belasting die je betaalt op je spaargeld beter aansluit op het echte rendement. Maar dat blijkt in de praktijk moeilijk voor elkaar te krijgen.

De wens van het kabinet om de belasting op je vermogen 'reëler' te maken is er al langer. Staatssecretaris Snel (Financiën) kondigt daarom aan dat er in een apart traject opnieuw onderzoek naar wordt gedaan. Het gaat daarbij om de belasting die je betaalt over je spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen.

Voer je een reëel rendement door, dan zullen veel mensen in de praktijk te maken krijgen met administratieve problemen en lastige berekeningen. Daarbij zal het belastingontwijking in de hand werken. Ook voor de Belastingdienst wordt zo een systeem juist moeilijker in plaats van makkelijker.

Spaargeld verdampt

Het tarief van de vermogensbelasting is volgens critici al jaren te hoog. De Belastingdienst gaat uit van een hoger rendement dan de meeste mensen in de praktijk halen met de historisch lage spaarrente. In sommige gevallen is de belasting hoger dan de opbrengst van het rendement. Om te voorkomen dat spaarders verlies lijden, wil het kabinet een betere koppeling tussen de actuele rentestanden en het belastingtarief.

Het kabinet heeft daarom het bedrag waarover geen belasting hoeft te worden betaald, verhoogd van 25.000 tot 30.000 euro. In totaal zijn er in Nederland 3,2 miljoen mensen die meer dan 25.000 euro vermogen hebben.