Verdubbeling celstraf terreurverdachte naar 8 jaar, kans op herhaling

Een 33-jarige man uit Rotterdam is in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat is een verdubbeling van de straf die hij in 2017 kreeg opgelegd.

Jaouad A. werd in december 2016 opgepakt na een tip van de geheime dienst AIVD, die A. in een afgeluisterd gesprek hoorde praten over mogelijke doelwitten voor een aanslag.

Bij een inval in de woning van A. werden onder meer een automatisch wapen, munitie, illegaal vuurwerk en propagandamateriaal van IS gevonden. Op internet had hij gezocht naar beelden van onthoofdingen en instructies voor het maken van bommen, meldt RTV Rijnmond.

Het Openbaar Ministerie eiste acht jaar cel tegen de man, maar de rechter in Rotterdam ging niet verder dan vier jaar. Het gerechtshof in Den Haag geeft de man nu wel acht jaar cel, vanwege het gevaar voor herhaling.