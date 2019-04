Taakstraf voor dierenactivisten die Eftelingshow verstoorden

Vier dierenactivisten die gisteren een show verstoorden in de Efteling, hebben ieder een taakstraf gekregen van 100 uur wegens smaad. Ook mogen ze drie maanden niet in het pretpark in Kaatsheuvel komen, meldt het Openbaar Ministerie.

Het viertal liep met protestborden de arena in tijdens de Raveleijn-show. Ze protesteerden tegen een act waarbij een paard met een brandende deken op zijn rug door de arena galoppeert.

De activisten droegen witte shirts met protestteksten en ze hadden spandoeken bij zich. Op een van de doeken stond 'De Efteling toont geen respect voor paarden!'

Het viertal kreeg de wind van voren van het publiek: