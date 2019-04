Belastingen juist gestegen, zegt Raad van State: 'Duidelijker over communiceren'

De Raad van State vindt de lastendruk in Nederland "relatief hoog". Daar moet volgens vicevoorzitter Thom de Graaf duidelijker over gecommuniceerd worden door het kabinet. De regering zegt de lasten te verlagen, maar in feite stegen die lasten de afgelopen jaren alleen maar, constateert de raad. "De lastendruk in Nederland wordt steeds hoger."

Dit jaar stijgt het percentage dat mensen kwijt zijn aan alle belastingen naar 39,6%, vorig jaar was dat percentage nog 39,1%. Dat komt door beleid van dit en vorige kabinetten, zoals de btw-verhoging en hogere energiebelastingen. Dit zou beter gecommuniceerd moeten worden, vindt de Raad van State.