De nieuwe miljoenenwoningen staan in Almere

Nederland is 44 miljoenenbuurten rijker geworden. Onder andere in Almere, Amersfoort en Oegstgeest zijn er buurten bij gekomen waar meer dan de helft van de woningen inmiddels meer dan een miljoen euro waard is, meldt onderzoeksbureau Calcasa op basis van eigen analyses.

In 2015 waren er nog maar negen miljoenenbuurten, door de grote prijsstijgingen op de huizenmarkt waren het er vorig jaar 53. De duurste straat van Nederland ligt nog steeds in Wassenaar. In de Konijnenlaan was een woning afgelopen jaar gemiddeld 2,5 miljoen euro waard.

Dat staat in schril contrast met de Tholensstraat in Terneuzen, die zich de goedkoopste straat van Nederland mag noemen. Een woning kost daar gemiddeld 90.000 euro.

Overgooi

Een van de buurten die er aan de bovenkant uitschieten is Overgooi in Almere. Daar is de gemiddelde waarde van de huizen in enkele jaren tijd fors gestegen. In 2014 was ongeveer een kwart van alle woningen goed voor een miljoen, nu is dat al bijna driekwart.

Door de financiƫle crisis nam het aantal miljoenenwoningen na 2007 nog flink af, tot een dieptepunt van zo'n 15.000 in 2013. Inmiddels is het aantal gestegen tot een absoluut hoogtepunt: er zijn nu 53.500 miljoenenwoningen in Nederland.

Keizersgracht

De meeste van die panden staan in de regio Amsterdam. Ook liggen de tien straten met de meeste miljoenenwoningen allemaal in de hoofdstad. De Keizersgracht spant de kroon.

Overigens lijkt de groei van de huizenprijzen in het duurste segment wel af te vlakken. De prijzen van miljoenenwoningen zijn afgelopen jaar minder hard gestegen dan de prijs van het totale woningaanbod in Nederland. Overigens nemen het aanbod en de verkoop van miljoenenwoningen af.